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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У штанному костюмі та гостроносих черевиках: королева Матильда у діловому луку приїхала на зустріч

Королева Матильда відвідала сьогодні з візитом бельгійське місто Мол.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Разом з операційною директоркою VITO Кармен Сікс Її Величність була заскочена під час королівського візиту до Фламандського інституту технологічних досліджень (VITO) у Молі, який відбувся у рамках підготовки до майбутніх бельгійських економічних місій.

Матильда вбралася цього дня для ділової зустрічі в темно-синій штанний костюм, білу блузку, під пахвою несла сріблястий клатч і взута була в чорні шкіряні черевики з гострим носком на високих шпильках.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева доповнила образ лаконічною стрижкою, перлинними сережками і красивим макіяжем, а також своєю заручальною сапфіровою каблучкою на пальці.

Раніше, нагадаємо, ми показували, як королева Матильда у рожевій сукні з бантом з'явилася на урочистій церемонії у Брюсселі.

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