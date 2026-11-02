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У штанному костюмі та гостроносих черевиках: королева Матильда у діловому луку приїхала на зустріч
Королева Матильда відвідала сьогодні з візитом бельгійське місто Мол.
Разом з операційною директоркою VITO Кармен Сікс Її Величність була заскочена під час королівського візиту до Фламандського інституту технологічних досліджень (VITO) у Молі, який відбувся у рамках підготовки до майбутніх бельгійських економічних місій.
Матильда вбралася цього дня для ділової зустрічі в темно-синій штанний костюм, білу блузку, під пахвою несла сріблястий клатч і взута була в чорні шкіряні черевики з гострим носком на високих шпильках.
Королева доповнила образ лаконічною стрижкою, перлинними сережками і красивим макіяжем, а також своєю заручальною сапфіровою каблучкою на пальці.
Раніше, нагадаємо, ми показували, як королева Матильда у рожевій сукні з бантом з'явилася на урочистій церемонії у Брюсселі.