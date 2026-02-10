- Дата публікації
Суспільство
- Суспільство
У штанному костюмі та пальті: принцеса Софія вперше за довгий час з’явилася на публіці
Шведська принцеса Софія вперше з'явилася на публічному заході з моменту скандалу, пов'язаного з Епштейном.
Принцеса Софія, герцогиня Вармландська, прибула на молодіжний саміт Ctrl+Rights у театрі Intiman у Стокгольмі.
Молодіжний саміт Ctrl+Rights проводиться щорічно в межах Дня безпечного інтернету та присвячений безпечному використанню інтернету та цифровим правам дітей.
41-річна Софія була одягнена у коричневу сорочку та штанний костюм, а зверху накинула чорне пальто. В руках вона несла невелику руду сумку зі шкіри, а взута була в бежеві туфлі-човники на підборах з лакованої шкіри. Принцеса зробила хвилясте укладання та гарний денний макіяж.
Софія доповнила образ золотою підвіскою зі знаками зодіаку своїх дітей, а також гарним кольє у вигляді серця.
Це перший вихід у світ шведської принцеси після того, як шведська королівська родина відреагувала на спекуляції про зв’язок принцеси Софії з покійним Джеффрі Епштейном, який звинувачувався в педофілії та сексуальному насильстві.