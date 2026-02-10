У штанному костюмі та пальті: принцеса Софія вперше за довгий час з’явилася на публіці

Принцеса Софія / © Getty Images

Принцеса Софія, герцогиня Вармландська, прибула на молодіжний саміт Ctrl+Rights у театрі Intiman у Стокгольмі.

Молодіжний саміт Ctrl+Rights проводиться щорічно в межах Дня безпечного інтернету та присвячений безпечному використанню інтернету та цифровим правам дітей.

Принцеса Софія / © Getty Images

41-річна Софія була одягнена у коричневу сорочку та штанний костюм, а зверху накинула чорне пальто. В руках вона несла невелику руду сумку зі шкіри, а взута була в бежеві туфлі-човники на підборах з лакованої шкіри. Принцеса зробила хвилясте укладання та гарний денний макіяж.

Софія доповнила образ золотою підвіскою зі знаками зодіаку своїх дітей, а також гарним кольє у вигляді серця.

Принцеса Софія / © Getty Images

Це перший вихід у світ шведської принцеси після того, як шведська королівська родина відреагувала на спекуляції про зв’язок принцеси Софії з покійним Джеффрі Епштейном, який звинувачувався в педофілії та сексуальному насильстві.