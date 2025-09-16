У штанному костюмі та слінгбеках: стильну королеву Летицію сфотографували в аеропорту

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Короля Філіпа VI та його дружину королеву Летицію заскочили репортери в аеропорту Мадрид-Барахас імені Адольфо Суареса в іспанській столиці, звідки вони вилетіли до Єгипту.

Офіційний візит королеви Летиції та короля Філіпа VI розпочинається у вівторок, 16 вересня, і триватиме до п’ятниці, 19 вересня. Їхні Величності будуть прийняті в Єгипті президентом Ас-Сісі та його дружиною в палаці Аль-Іттіхадія.

Протягом тижня на них чекає насичена програма, а отже, ми побачимо багато нових образів королеви Летиції.

В аеропорту Її Величність з’явилася в елегантному костюмі-двійці пастельно-блакитного кольору від Boss, зшитому на замовлення. Під жакетом у Летиції був чорний топ, взута вона була в чорні туфлі-слінгбеки на невисоких підборах, а в руках тримала шкіряну сумку від Carolina Herrera. Летиція зробила виразний макіяж, розпустила волосся і доповнила лук золотими сережками-пусетами.

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI одягнув сірий класичний костюм у смужку, білу сорочку та краватку кольору морської хвилі в дрібний квітковий принт. Взутий монарх був у шкіряні туфлі.

Це перша поява королівського подружжя цього тижня. Раніше, нагадаємо, палац ділився знімками молодшої доньки Летиції та Філіпа VI — інфанти Софії — з коледжу в Португалії, де навчається дівчина.