У штанному костюмі та туфлях-човниках: принцеса Уельська відвідала текстильні фабрики

Кетрін відвідала текстильні фабрики у графствах Саффолк та Кент, щоб віддати шану британським виробникам текстилю.

Це перший сольний захід принцеси Уельської у новому осінньому сезоні, коли її троє дітей повернулися до школи.

43-річна Кейт мала елегантний вигляд у твідовому штанному костюмі, чорному трикотажі та туфлях на високих підборах, прибувши на фабрику Sudbury Silk Mills у Садбері, графство Саффолк.

Кейт проводить заходи у графствах, щоб віддати належне унікальній майстерності та креативності британських виробників текстилю. Кейт давно захоплюється важливістю британської текстильної промисловості та її роллю у культурному та творчому звучанні Великої Британії, а її сім’я тісно пов’язана з цією галуззю. Предки принцеси по батьківській лінії володіли фабрикою з виробництва та продажу вовняних виробів William Lupton & Co у Лідсі.

Сьогодні на Кетрін новий штанний картатий костюм світло-сірого кольору, що складається з подовженого жакету та прямих штанів. Поєднувала його принцеса з чорним трикотажним топом, шкіряним поясом та замшевими туфлями на підборах Stuart Weitzman.

Кетрін розпустила традиційно довге волосся, яке тепер пофарбоване в світліший відтінок, накрутивши кінчики, зробила легкий макіяж і одягла сережки-кільця невеликого розміру Daniella Draper. На пальці у принцеси було аж чотири каблучки — її заручальна, весільна, і два подарунки від принца Вільяма з різних приводів.

Пізніше сьогодні Кейт також відвідає фабрику Marina Mill у Какстоні, графство Кент — сімейне підприємство, що спеціалізується на ручному дизайні та трафаретного друку на меблевих тканинах.

Вихід принцеси Уельської збігся з візитом принца Гаррі до Лондона, який вчора зустрівся за чаєм із королем Чарльзом у Кларенс-гаусі.