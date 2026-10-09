У штанному костюмі та туфлях "Мері Джейн": королева Летиція у діловому образі приїхала до готелю

Королева Летиція / © Getty Images

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Цієї п'ятниці королева Летиція головувала на офіційному заході, присвяченому Всесвітньому дню психічного здоров'я 2026 року, який відбувся у готелі Ilunion Atrium у Мадриді.

Королева Летиція ніколи не пропускає цей захід і завжди користується нагодою, щоб дістати зі свого гардеробу чергове стильне вбрання. Цього разу на ній був штанний костюм прямого крою лісового зеленого кольору від Carolina Herrera, який вона вперше одягла 2022 року у Гранаді на щорічну зустріч із директорами центрів Інституту Сервантеса. Під жакетом королева носила світлу сорочку з тонкими смужками, а взута була в коричневі туфлі "Мері Джейн" з лакованої шкіри на стійких підборах.

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Королева Летиція / © Getty Images

У Летиції було розпущене волосся, легкий макіяж на обличчі та у вухах подвійні сережки-кільця зі смарагдами.

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Нагадаємо, нещодавно король та королева Іспанії повернулися з поїздки до Фінляндії, куди здійснювали державний візит. Там Її Величність продемонструвала кілька образів, зокрема й гарний ніжний лук у рожевому пальті від Carolina Herrera.

Королева Летиція, король Філіп VI, президент Фінляндії Александр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб / © Getty Images

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