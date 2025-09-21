У штанному костюмі та з яскравою сумкою: принцеса Нідерландів з’явилася на модному показі з дочкою

Принцеса Лаурентін з дочкою Елоїзе / © Getty Images

Графиня Елоїза Оранська відвідала разом із матір’ю перший показ бренду My Lima Lima у студії Noorderfabriek в Амстердамі.

Бренд My Lima Lima — це магазин вінтажного одягу, заснований графинею Елоїзою, який жертвує прибуток на благодійність. Раніше ми показували, як принцеса Лаурентін брала участь у відкритті магазину вінтажного одягу.

Принцеса Лаурентін і дочка графиня Елоїза / © Getty Images

59-річна принцеса Лаурентін мала стильний вигляд у світло-сірому штанному костюмі-трійці, що складався зі смугастого жилета, короткого жакету та широких штанів. Образ Лаурентін доповнила туфлями відтінку сріблястий металік, яскравою малиновою плетеною сумкою, великими сережками у вухах та намистом на шиї. А її донька була одягнена в топ із V-подібним вирізом на декольте та штани болотяно-зеленого кольору з накладними кишенями. Також дівчина мала насичений червоний манікюр, на зап’ясті — золотий браслет, волосся розпущене і на обличчі макіяж.

Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Лаурентін сяяла на червоній доріжці у фіолетовій сукні-сорочці та взута у квіткові босоніжки на високих підборах.