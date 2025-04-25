ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

У штанному костюмі та з хусткою на шиї: принцеса Анна побувала на пам’ятних заходах у Туреччині

Принцеса Анна зараз перебуває з візитом у Туреччині, де представляє короля Чарльза ІІІ.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Днями королівська Високість взяла участь у пам’ятній церемонії, що відбулася в Меморіалі мучеників на півострові Галліполі на честь 110-ї річниці Галліполійської кампанії за участю представників Туреччини та багатьох інших країн у Чанаккалі.

А сьогодні Анна відвідала ще одну церемонію, яка відбулася біля новозеландського пам’ятника на півострові Галліполі. На заході сестра короля Чарльза з’явилася в темно-сірому штанному костюмі і з чорною хусткою в принт на шиї. А на грудях жакета було пришпилено кілька брошок, зокрема й брошка «Червоний мак», яку зазвичай члени королівської родини носять на честь пам’яті полеглих.

Принцеса Ганна / © Getty Images

Принцеса Ганна / © Getty Images

Також королівська принцеса поклала вінок на ранковій поминальній службі в бухті Анзак на півострові Галліполі. Того разу на ній було сіре пальто і чорні штани, взула вона черевики на підборах, а волосся зібрала в улюблену зачіску «вулик».

Принцеса Ганна / © Getty Images

Принцеса Ганна / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie