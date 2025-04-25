У штанному костюмі та з хусткою на шиї: принцеса Анна побувала на пам’ятних заходах у Туреччині

Принцеса Анна / © Getty Images

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Днями королівська Високість взяла участь у пам’ятній церемонії, що відбулася в Меморіалі мучеників на півострові Галліполі на честь 110-ї річниці Галліполійської кампанії за участю представників Туреччини та багатьох інших країн у Чанаккалі.

А сьогодні Анна відвідала ще одну церемонію, яка відбулася біля новозеландського пам’ятника на півострові Галліполі. На заході сестра короля Чарльза з’явилася в темно-сірому штанному костюмі і з чорною хусткою в принт на шиї. А на грудях жакета було пришпилено кілька брошок, зокрема й брошка «Червоний мак», яку зазвичай члени королівської родини носять на честь пам’яті полеглих.

Принцеса Ганна / © Getty Images

Також королівська принцеса поклала вінок на ранковій поминальній службі в бухті Анзак на півострові Галліполі. Того разу на ній було сіре пальто і чорні штани, взула вона черевики на підборах, а волосся зібрала в улюблену зачіску «вулик».

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Принцеса Ганна / © Getty Images