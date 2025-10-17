У штанному костюмі та з кольє за 15 тисяч доларів: Меган Маркл сходила на вечірку

Емма Греде і Меган Маркл / © instagram.com/emmagrede

Герцогиня Сассекська цього тижня відвідала зіркову вечерю в Лос-Анджелесі та приїхала не з порожніми руками, а з вином свого бренду As Ever.

Вечеря на яку запросили Меган, відбулася в будинку дизайнерки Келлі Вестлер. Герцогиня приїхала в елегантному світло-бежевому штанному костюмі Giulia Barela, яка поєднувала з білим топом і чорними туфлями-човниками на шпильці від Balenciaga.

Герцогиня Сассекська зібрала волосся у гладкий низький хвіст, одягла золоте кольє Aurate New York, вартістю 15 600 доларів, одягла улюблений браслет Cartier Love, зробила легкий нюдовий макіяж та манікюр у такому ж відтінку.

А нещодавно Меган відвідувала Вашингтон, де виступила на саміті найвпливовіших жінок журналу Fortune. Там вона з’явилася у шкіряній спідниці та з каблучкою від українського бренду.

Також дружина принца Гаррі вже встигла поділитися з підписниками відео з цієї поїздки, показавши, як вона провела час.