ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
1 хв

У штанному костюмі та з кольє за 15 тисяч доларів: Меган Маркл сходила на вечірку

Меган Маркл вже повернулася до Лос-Анджелеса і відвідала світську вечерю на запрошення підприємниці Емми Греде.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Емма Греде та Меган Маркл

Емма Греде і Меган Маркл / © instagram.com/emmagrede

Герцогиня Сассекська цього тижня відвідала зіркову вечерю в Лос-Анджелесі та приїхала не з порожніми руками, а з вином свого бренду As Ever.

Вечеря на яку запросили Меган, відбулася в будинку дизайнерки Келлі Вестлер. Герцогиня приїхала в елегантному світло-бежевому штанному костюмі Giulia Barela, яка поєднувала з білим топом і чорними туфлями-човниками на шпильці від Balenciaga.

Меган Маркл на вечері / © instagram.com/emmagrede

Меган Маркл на вечері / © instagram.com/emmagrede

Герцогиня Сассекська зібрала волосся у гладкий низький хвіст, одягла золоте кольє Aurate New York, вартістю 15 600 доларів, одягла улюблений браслет Cartier Love, зробила легкий нюдовий макіяж та манікюр у такому ж відтінку.

А нещодавно Меган відвідувала Вашингтон, де виступила на саміті найвпливовіших жінок журналу Fortune. Там вона з’явилася у шкіряній спідниці та з каблучкою від українського бренду.

Емма Греде і Меган Маркл / © instagram.com/emmagrede

Емма Греде і Меган Маркл / © instagram.com/emmagrede

Також дружина принца Гаррі вже встигла поділитися з підписниками відео з цієї поїздки, показавши, як вона провела час.

Дата публікації
Кількість переглядів
234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie