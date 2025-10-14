ТСН у соціальних мережах

Суспільство
52
1 хв

У штанному костюмі та з красивим манікюром: королева Соня відвідала виставку в Лондоні

88-річна дружина короля Норвегії Гаральда V з’явилася на новому заході.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Соня

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня та Марет Анні Сара відвідали виставку Марет Анні Сара у галереї Тейт Модерн у Лондоні. Це виставка північно-саамської художниці, яка досліджує екологічні проблеми у своїх роботах.

Королева Соня обрала для свого виходу у світ діловий образ, одягнувши штанний костюм, що складається з подовженого жакета з рюшею та широких штанів. Соня взула чорні туфлі та взяла з собою невелику сумку, яку повісила на плечі. До її жакету було пришпилено кілька брошок, а на шиї була хустка. Королева зробила укладання та легкий макіяж, а також одягла кілька каблучок на пальці та зробила світлий манікюр.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Виставки Її Величність дуже любить. Минулого разу Соня відвідувала виставку кераміки випускників Національної академії мистецтв Осло. Тоді дружина монарха повернулася до роботи після госпіталізації та деяких проблем зі здоров’ям.

52
