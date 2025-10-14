- Дата публікації
У штанному костюмі та з красивим манікюром: королева Соня відвідала виставку в Лондоні
88-річна дружина короля Норвегії Гаральда V з’явилася на новому заході.
Королева Соня та Марет Анні Сара відвідали виставку Марет Анні Сара у галереї Тейт Модерн у Лондоні. Це виставка північно-саамської художниці, яка досліджує екологічні проблеми у своїх роботах.
Королева Соня обрала для свого виходу у світ діловий образ, одягнувши штанний костюм, що складається з подовженого жакета з рюшею та широких штанів. Соня взула чорні туфлі та взяла з собою невелику сумку, яку повісила на плечі. До її жакету було пришпилено кілька брошок, а на шиї була хустка. Королева зробила укладання та легкий макіяж, а також одягла кілька каблучок на пальці та зробила світлий манікюр.
Виставки Її Величність дуже любить. Минулого разу Соня відвідувала виставку кераміки випускників Національної академії мистецтв Осло. Тоді дружина монарха повернулася до роботи після госпіталізації та деяких проблем зі здоров’ям.