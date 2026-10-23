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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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94
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1 хв

У штанному костюмі та з підвіскою Tiffany: принцеса Леонор з сім'єю вийшла у світ

Принцеса Леонор обрала темний аутфіт для світського виходу в Ов'єдо.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Королівська родина Іспанії відвідала церемонію вручення премії принцеси Астурійської та всі пов'язані з нею заходи.

Першим із них є традиційний концерт, що проводиться напередодні головної події, який щороку дає змогу вперше побачити короля та королеву з доньками в Ов'єдо.

Принцеса Леонор, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Спадкоємиця престолу - принцеса Леонор - обрала образ, що підтверджує її бездоганну формулу стилю, віддавши перевагу одному з тих штанних костюмів, в яких вона почувається так комфортно. Ми вже бачили її у різних кольорах та фасонах, і цим ансамблем від бренду Mirto вона поповнює свою колекцію, оскільки це абсолютно новий костюм-двійка. Вбрання вона доповнила туфлями-човниками на підборах.

Родзинку образу принцеса додала за допомогою аксесуарів: ефектного браслета на лівому зап'ясті та додавши трохи блиску сережками-кільцями зі скриньки прикрас королеви Летиції та підвіскою у вигляді серця від Tiffany, яку раніше носила у перший день навчання в університеті.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса розпустила волосся і зробила виразний макіяж очей та блиском підкреслила губи.

Раніше ми також показували, який образ для концерту обрала її молодша сестра – інфанта Софія.

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