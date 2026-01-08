У штанному костюмі та з улюбленою сумкою: стильна принцеса Кейт з чоловіком Вільямом відвідала лікарню в Лондоні

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Реклама

Сьогодні вранці Кетрін та Вільям несподівано відвідали лікарню Чарінг-Крос у Лондоні, щоб висловити подяку неймовірному персоналу Національної служби охорони здоров’я (NHS), який працює у черговий складний зимовий період.

Лікарні Великої Британії зазнають сильного тиску через сезонні захворювання, такі як грип, і керівництво NHS попереджає, що ситуація може погіршитися через нинішні холоди.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Спочатку принц Вільям повинен був бути присутнім на заході один, але принцеса Кейт в останній момент вирішила супроводжувати чоловіка, щоб висловити підтримку Національній службі охорони здоров’я та подякувати співробітникам лікарні Чарінг-Крос за їхні зусилля.

Реклама

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Кетрін одягла бордовий штанний костюм, поєднуючи його з підходящою блузкою, туфлями-човниками на підборах та своєю улюбленою новою сумкою Small Hudson від люксового британського бренду DeMellier у відтінку «замша мокко». У принцеси було покладено на бік її розкішне волосся, у вухах сережки-кільця, а на обличчі легкий денний макіяж.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Мета сьогоднішнього спільного візиту пари — привернути увагу до важливої роботи благодійної організації NHS Charities Together, співзаступниками якої є принц та принцеса.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Пара поговорила з волонтерами благодійної організації, а також із співробітниками лікарні про труднощі, з якими вони наразі стикаються. А потім взяли участь у круглому столі з керівниками та піклувальниками благодійних організацій Національної служби охорони здоров’я, політиками та філантропами, щоб обговорити важливу роль благодійності у Національній службі охорони здоров’я.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Завтра, нагадаємо, принцеса Кейт відсвяткує свій 44-й день народження і ми очікуємо, що сім’я поділиться її новим фото.