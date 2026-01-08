- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 177
- Час на прочитання
- 2 хв
У штанному костюмі та з улюбленою сумкою: стильна принцеса Кейт з чоловіком Вільямом відвідала лікарню в Лондоні
Принц і принцеса Уельські вже повернулися з новорічних канікул, які провели у своєму маєтку Анмер-гол у Норфолку та стали до виконання королівських обов’язків.
Сьогодні вранці Кетрін та Вільям несподівано відвідали лікарню Чарінг-Крос у Лондоні, щоб висловити подяку неймовірному персоналу Національної служби охорони здоров’я (NHS), який працює у черговий складний зимовий період.
Лікарні Великої Британії зазнають сильного тиску через сезонні захворювання, такі як грип, і керівництво NHS попереджає, що ситуація може погіршитися через нинішні холоди.
Спочатку принц Вільям повинен був бути присутнім на заході один, але принцеса Кейт в останній момент вирішила супроводжувати чоловіка, щоб висловити підтримку Національній службі охорони здоров’я та подякувати співробітникам лікарні Чарінг-Крос за їхні зусилля.
Кетрін одягла бордовий штанний костюм, поєднуючи його з підходящою блузкою, туфлями-човниками на підборах та своєю улюбленою новою сумкою Small Hudson від люксового британського бренду DeMellier у відтінку «замша мокко». У принцеси було покладено на бік її розкішне волосся, у вухах сережки-кільця, а на обличчі легкий денний макіяж.
Мета сьогоднішнього спільного візиту пари — привернути увагу до важливої роботи благодійної організації NHS Charities Together, співзаступниками якої є принц та принцеса.
Пара поговорила з волонтерами благодійної організації, а також із співробітниками лікарні про труднощі, з якими вони наразі стикаються. А потім взяли участь у круглому столі з керівниками та піклувальниками благодійних організацій Національної служби охорони здоров’я, політиками та філантропами, щоб обговорити важливу роль благодійності у Національній службі охорони здоров’я.
Завтра, нагадаємо, принцеса Кейт відсвяткує свій 44-й день народження і ми очікуємо, що сім’я поділиться її новим фото.