ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
2 хв

У штанному костюмі та з улюбленою сумкою: стильна принцеса Кейт з чоловіком Вільямом відвідала лікарню в Лондоні

Принц і принцеса Уельські вже повернулися з новорічних канікул, які провели у своєму маєтку Анмер-гол у Норфолку та стали до виконання королівських обов’язків.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям Уельські

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Сьогодні вранці Кетрін та Вільям несподівано відвідали лікарню Чарінг-Крос у Лондоні, щоб висловити подяку неймовірному персоналу Національної служби охорони здоров’я (NHS), який працює у черговий складний зимовий період.

Лікарні Великої Британії зазнають сильного тиску через сезонні захворювання, такі як грип, і керівництво NHS попереджає, що ситуація може погіршитися через нинішні холоди.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Спочатку принц Вільям повинен був бути присутнім на заході один, але принцеса Кейт в останній момент вирішила супроводжувати чоловіка, щоб висловити підтримку Національній службі охорони здоров’я та подякувати співробітникам лікарні Чарінг-Крос за їхні зусилля.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Кетрін одягла бордовий штанний костюм, поєднуючи його з підходящою блузкою, туфлями-човниками на підборах та своєю улюбленою новою сумкою Small Hudson від люксового британського бренду DeMellier у відтінку «замша мокко». У принцеси було покладено на бік її розкішне волосся, у вухах сережки-кільця, а на обличчі легкий денний макіяж.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Мета сьогоднішнього спільного візиту пари — привернути увагу до важливої роботи благодійної організації NHS Charities Together, співзаступниками якої є принц та принцеса.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Пара поговорила з волонтерами благодійної організації, а також із співробітниками лікарні про труднощі, з якими вони наразі стикаються. А потім взяли участь у круглому столі з керівниками та піклувальниками благодійних організацій Національної служби охорони здоров’я, політиками та філантропами, щоб обговорити важливу роль благодійності у Національній службі охорони здоров’я.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Завтра, нагадаємо, принцеса Кейт відсвяткує свій 44-й день народження і ми очікуємо, що сім’я поділиться її новим фото.

Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie