У штанному костюмі улюбленого відтінку: новий вихід кронпринцеси Вікторії під час візиту до Токіо

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Метою візиту є зміцнення двосторонньої співпраці між Швецією та Японією в галузі оборони, військової освіти та стратегічної безпеки.

Майбутня королева зустрілася з японськими офіцерами після показового виступу з бойовими мистецтвами у Японському об’єднаному штабному коледжі в Токіо. Під час візиту кронпринцеса спостерігала за показовим виступом японського офіцера та розмовляла з високопоставленими представниками Міністерства оборони.

На цьому заході Вікторія з’явилася у штанному костюмі темно-зеленого кольору від Ril's та туфлях на шпильках Gianvito Rossi. А образ доповнила сережками-висячками з відповідним камінням та своєю фірмовою зачіскою. Кронпринцеса мала стильний вигляд в такому діловому луку.

Днем раніше ми бачили її в іншому образі, але теж у штанному костюмі зеленого кольору. Того дня Вікторія відвідувала всесвітню виставку «Експо-2025» в Осаці разом із державним міністром Еріком Слоттнером.