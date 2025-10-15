- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 14
- Час на прочитання
- 1 хв
У штанному костюмі улюбленого відтінку: новий вихід кронпринцеси Вікторії під час візиту до Токіо
Кронпринцеса Вікторія продовжує свій візит із чоловіком кронпринцем Даніелем до Японії.
Метою візиту є зміцнення двосторонньої співпраці між Швецією та Японією в галузі оборони, військової освіти та стратегічної безпеки.
Майбутня королева зустрілася з японськими офіцерами після показового виступу з бойовими мистецтвами у Японському об’єднаному штабному коледжі в Токіо. Під час візиту кронпринцеса спостерігала за показовим виступом японського офіцера та розмовляла з високопоставленими представниками Міністерства оборони.
На цьому заході Вікторія з’явилася у штанному костюмі темно-зеленого кольору від Ril's та туфлях на шпильках Gianvito Rossi. А образ доповнила сережками-висячками з відповідним камінням та своєю фірмовою зачіскою. Кронпринцеса мала стильний вигляд в такому діловому луку.
Днем раніше ми бачили її в іншому образі, але теж у штанному костюмі зеленого кольору. Того дня Вікторія відвідувала всесвітню виставку «Експо-2025» в Осаці разом із державним міністром Еріком Слоттнером.