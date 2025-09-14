У штанному костюмі з квіткою на грудях: стильна королева Мері відвідала урочистий захід

Королева Мері / © Getty Images

Дружина короля Данії взяла участь у святкуванні 25-ї річниці організації Children, Youth & Grief.

Протягом 25 років організація «Діти, молодь та горе» робить свій внесок у забезпечення того, щоб горе не руйнувало життя дітей та молоді.

Королева Мері взяла участь в ювілейній урочистості на острові Амагер як покровителька. У зв’язку зі святкуванням королева виступила з промовою.

Мері одягла двобортний жакет із вовняної сумішової тканини кольору ультрамарину з яскравою квіткою та широкі штани від Max Mara, доповнила лук рожевим клатчем із крокодилячої шкіри Carlend Copenhagen та синіми замшевими туфлями на підборах від Jimmy Choo. У вухах у королеви були сережки із золота з розсипом діамантів від Sophie Bille Brahe та улюблена підвіска на шиї Louise Grønlykke. Мері розпустила волосся і зробила укладання, а також виразний макіяж.

Раніше минулого тижня, нагадаємо, королева закрила сезон плавання королівської яхти, з’явившись на церемонії у білій мереживній сукні Temperley London, жакеті від Prada та капелюсі з темно-синіми стрічками Windsor Flexibraid, взувши улюблені туфлі-човники Jimmy Choo.