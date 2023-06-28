У штанному костюмі, блакитній сорочці і на шпильках: Олена Зеленська під час інтерв'ю

Олена Зеленська дала інтерв’ю виданню "РБК-Україна" і показала світлини, зроблені під час нього, в Instagram. Перша леді розповіла, якою бачить нашу перемогу? Вона виокремила кілька важливих для неї речей.

Олена Зеленська / Фото: Instagram/Олена Зеленська

"Повернення всіх наших територій з 91-го року. Друге – це повернення всіх наших людей: полонених, військовополонених, наших дітей, людей, які виїхали. Третій компонент – справедливість. Без створення Міжнародного трибуналу, без роботи Міжнародного кримінального суду, щоби кожен, хто віддавав накази, хто їх виконував, дістали не тільки вирок, але й покарання, – я не відчуватиму перемоги. Думаю, кожен українець – так само.

Олена Зеленська / Фото: Instagram/Олена Зеленська

Іще одна складова перемоги – відновлення й підтримка для кожного українця. Особливо для наших захисників-ветеранів. Психологічна реабілітація, комфортні робочі місця, зручність відкриття бізнесів. Над тим, щоб усе це було доступним, працюють уже зараз багато установ та відомств: від Міністерства у справах ветеранів до Міністерства економіки.

Бо перемога – це не лише закінчення війни на наших умовах, це наші найкращі умови для мирного життя", – написала Зеленська.

На інтерв'ю перша леді з'явилася у сіро-блакитному штанному костюмі, блакитній сорочці з плісованими манжетами і замшевих світло-блакитних туфлях-човниках на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram/Олена Зеленська

Олена зробила ідеально рівне укладання, макіяж у ніжних відтінках, до жакету прикріпила цікаву брошку у вигляді перлин і завершила лук лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram/Олена Зеленська

Нагадаємо, на інтерв'ю іспанській газеті El Mundo Зеленська постала у чорній сукні міді з довгими рукавами і невеликим вирізом у зоні декольте.

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