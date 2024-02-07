У штанному костюмі і блузці з пікантним вирізом: новий аутфіт прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр продовжує експериментувати з різними кольорами у своїх луках.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала новий діловий лук на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Перед журналістами вона постала у білому костюмі, який складався з двобортного жакета і штанів-кльош, та фіолетовій блузці з пікантним вирізом та рюшами на комірі.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Вбрання Карін скомбінувала з чорними туфлями на шпильках. Вона зробила макіяж із улюбленим персиково-золотистим відтінком тіней та чорним олівцем. У вухах були перлинні сережки-пусети.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у двобортному жакеті кольору індиго з петлями на рукавах та прямих картатих штанях.

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