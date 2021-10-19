У штанному костюмі і ботильйонах зі зміїної шкіри: новий образ кронпринцеси Вікторії в Римі

Спадкова принцеса Швеції Вікторія продовжує свій візит до Італії.
Її королівська Високість сьогодні відвідала штабквартиру Open Fiber (італійська телекомунікаційна компанія) під час дводенного візиту до Риму для розвитку двосторонніх відносин в галузі торгівлі та інвестицій.
На новий робочий захід кронпринцеса приїхала в сірому штанному-костюмі, під яким була біла блузка і ті самі ботильйони, в яких Вікторія з'являлася на публіці в свій попередній вихід.
На шиї у принцеси була тонка підвіска, у вухах — перлинні сережки, на обличчя вона одягла чорну захисну маску, а також зробила макіяж з акцентом на очі. Довге волосся майбутньої шведської королеви було традиційно зібране в пучок.
Днем раніше кронпринцеса разом з чоловіком Даніелем відвідувала відкриття виставки "Образи, які змінюють світ" на площі Сан-Сильвестро в Римі, а також галавечерю в резиденції посла Швеції.
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