У штанному костюмі і лоферах: президентка Словаччини зустрілася із Зеленським у Києві

У штанному костюмі і лоферах: президентка Словаччини зустрілася із Зеленським у Києві

Зузана Чапутова обрала для свого візиту до України діловий аутфіт.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова з робочим візитом приїхала до Києва. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.

Зузана Чапутова і Володимир Зеленський / Фото: Facebook/Володимир Зеленський

"Сьогодні зустрічаюся з Президентом Словаччини Зузана Чапутова. Наші країни об'єднують спільні цінності. Дякую за потужну підтримку й солідарність з українським народом", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Зузана Чапутова і Володимир Зеленський / Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Для зустрічі пані Чапутова обрала чорний діловий штанний костюм, чорно-білу блузку з принтом і чорні лофери.

Свій образ вона доповнила акуратним укладанням і легким макіяжем.

Зузана Чапутова і Володимир Зеленський / Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Зеленський був одягнений у сорочку і штани з накладними кишенями кольору хакі,а також у кросівки.

Нагадаємо, минулого тижня до України з робочим візитом приїжджала прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. На зустрічі із Зеленським вона постала у чорній футболці і чорних штанях. Зеленський був одягнений у поло кольору хакі і штани.

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