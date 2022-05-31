У штанному костюмі і лоферах: президентка Словаччини зустрілася із Зеленським у Києві

Зузана Чапутова обрала для свого візиту до України діловий аутфіт.
Президентка Словаччини Зузана Чапутова з робочим візитом приїхала до Києва. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.
"Сьогодні зустрічаюся з Президентом Словаччини Зузана Чапутова. Наші країни об'єднують спільні цінності. Дякую за потужну підтримку й солідарність з українським народом", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.
Для зустрічі пані Чапутова обрала чорний діловий штанний костюм, чорно-білу блузку з принтом і чорні лофери.
Свій образ вона доповнила акуратним укладанням і легким макіяжем.
Зеленський був одягнений у сорочку і штани з накладними кишенями кольору хакі,а також у кросівки.
Нагадаємо, минулого тижня до України з робочим візитом приїжджала прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. На зустрічі із Зеленським вона постала у чорній футболці і чорних штанях. Зеленський був одягнений у поло кольору хакі і штани.
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