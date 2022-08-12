У штанному костюмі і на шпильках: гарна Олена Зеленська з чоловіком відвідала захід у Маріїнському палаці

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська сьогодні, 12 серпня, у День молоді взяли участь у церемонії відзначення учасників акції "Діти-рятувальники – герої війни". Захід відбулася у Білій залі Героїв України у Маріїнському палаці у Києві.

Фото: Сайт президента України

Акцію, яка відбувається вперше, проводить Державна служба України з надзвичайних ситуацій за підтримки президента. Її учасники – юні українці, які здійснили подвиг рятівника під час війнии.

Фото: Сайт президента України

Зеленський подякував дітям за їхню мужність та стійкість, а їхнім рідним – за те, що вони виховали їх сміливими та відповідальними громадянами.

"Ми можемо пишатися вами, а значить, в України є майбутнє, яким ми можемо пишатися вже сьогодні. Вітаю всіх вас. Ви – молодці, вам аплодує наша держава. Дякую за кожне збережене вами життя!" – сказав Зеленський.

На заході Володимир Олександрович постав в образі мілітарі: у футболці кольору хакі, тактичних штанях і кросівках в тон.

Фото: Сайт президента України

Перша леді продемонструвала гарний діловий аутфіт у темному штанному костюмі і світлій блузці, які доповнила бежевими туфлями на шпильках. До жакету Олена прикріпила білий аксесуар.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Пані Зеленська зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і завершила лук лаконічними сережками.

Фото: Сайт президента України

До слова, у заході також взяли участь українські артисти: Наталя Могилевська, Злата Огнєвіч, Надя Дорофєєва, Позитив, Артем Пивоваров та інші.

Нагадаємо, Олена Зеленська у цікавій сорочці онлайн взяла участь у презентації книжок українською мовою у Лондоні.

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