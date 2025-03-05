У штанному костюмі і з чорною сумкою: Олена Зеленська відвідала Львів

Олена Зеленська відвідала нову Школу Супергероїв у Львові, яка працюватиме на базі Клінічного центру дитячої медицини, що у 2023 році об’єднав дві лікарні регіону – "Охматдит" та Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Разом із нею сюди завітали команда Фундації і міністерка закордонних справ, освіти та спорту Князівства Ліхтенштейн Домінік Гаслер, яка стала донором цього осередку. Вони обговорили плани щодо співпраці, зокрема сприяння у розширенні мережі Школи Супергероїв.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Вдячна уряду Князівства Ліхтенштейн за підтримку цього проєкту Фундації. Дітям, які вимушені тривалий час перебувати на стаціонарному лікуванні, украй необхідні спілкування, увага, можливість розвиватися та продовжувати навчання", – сказала перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там дружина президента постала у діловому темно-синьому костюмі, який складався з жакета зі смужками на лацканах і штанів-кльош зі стрілками. Талію пані Олена підкреслила широким поясом. Вбрання вона доповнила чорним взуттям на грубій підошві і чорною сумочкою.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Свій образ Зеленська завершила укладанням із боковим проділом, ніжним макіяжем і гарними прикрасами.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у сукні з вирізом і брошкою-пташкою звернулась до гостей Польської національної опери.

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