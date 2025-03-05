У штанному костюмі і з чорною сумкою: Олена Зеленська відвідала Львів

Перша леді приїхала до найбільшого в Україні осередку Школи Супергероїв.
Олена Зеленська відвідала нову Школу Супергероїв у Львові, яка працюватиме на базі Клінічного центру дитячої медицини, що у 2023 році об’єднав дві лікарні регіону – "Охматдит" та Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.
Разом із нею сюди завітали команда Фундації і міністерка закордонних справ, освіти та спорту Князівства Ліхтенштейн Домінік Гаслер, яка стала донором цього осередку. Вони обговорили плани щодо співпраці, зокрема сприяння у розширенні мережі Школи Супергероїв.
"Вдячна уряду Князівства Ліхтенштейн за підтримку цього проєкту Фундації. Дітям, які вимушені тривалий час перебувати на стаціонарному лікуванні, украй необхідні спілкування, увага, можливість розвиватися та продовжувати навчання", – сказала перша леді.
Там дружина президента постала у діловому темно-синьому костюмі, який складався з жакета зі смужками на лацканах і штанів-кльош зі стрілками. Талію пані Олена підкреслила широким поясом. Вбрання вона доповнила чорним взуттям на грубій підошві і чорною сумочкою.
Свій образ Зеленська завершила укладанням із боковим проділом, ніжним макіяжем і гарними прикрасами.
Нагадаємо, Олена Зеленська у сукні з вирізом і брошкою-пташкою звернулась до гостей Польської національної опери.
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