У штанному костюмі і з квітковою брошкою: королева Софія вийшла у світ

Мати короля Філіпа VI – королева Софія – отримала нагороду "Додана цінність" на церемонії, яка відбулася в Мадриді.

Її Величність приїхала на захід у синій блузці та штанах-кльошах, підібравши до образу туфлі-човники на невисоких підборах, довге намисто на шиї та сережки-висячки. Також на грудях у королеви була пришпилена брошка у вигляді квітки.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Волосся королева Софія уклала в класичне укладання і зробила ледь помітний макіяж на обличчі. Королівська особа все ще продовжує виконувати свої обов'язки попри поважний вік. Очікується, що в серпні члени королівської родини Іспанії знову вирушать на відпочинок до Пальма-де-Майорки, як вони це роблять щороку.

Королева Софія / Фото: Getty Images

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