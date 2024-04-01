У штанному костюмі і з сережками-кільцями: Олена Зеленська відвідала фабрику-кухню в Бучі

Перша леді обрала для свого виходу аутфіт у класичних кольорах.

Олена Зеленська відвідала фабрику-кухню в Бучі разом з учасниками реформи й донорами.

Перша леді подякувала партнерам за допомогу.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Саме так, спільними зусиллями, запущено цю фабрику-кухню й розпочато роботу над другою – в Лозовій. Запущено чотири кулінарні хаби, у яких вчаться й покращують навички шкільні кухарі. Проведено 18 регіональних форумів по всій країні й три партнерські зустрічі на Київщині, у межах яких усі учасники реформи, від кухарів і освітян до посадовців, поділилися досвідом і найкращими кейсами. Розроблено сучасну нормативну базу та стандарти, прозорі й зрозумілі. Тепер реформа йде в регіони, втілюється на рівні кожної громади", – розповіла Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона також зазначила, що потрібно ще більше партнерів і ресурсів, аби масштабувати здобутки і результати.

"Школи й садочки залишаються острівцями стабільності та підтримки для дітей. І стають місцями, у яких, попри війну, закладається краще завтра – здорові харчові звички на все життя для кожної дитини, її родини й усього суспільства", – додала дружина президента.

Там Зеленська постала у діловому аутфіті у класичних кольорах. На ній був чорний штанний костюм і біла сорочка.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила елегантну зачіску, зібравши волосся у низький пучок. Із одного боку на її скроню спадало одне хвилясте пасмо. Свій лук перша леді завершила ніжним макіяжем і лаконічними золотими сережками-кільцями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у синьому костюмі із жакетом на затин взяла участь у засіданні Ради безбар’єрності.

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