У штанному костюмі і з яскравою хусткою на шиї: королева Соня прогулялася Парижем

87-річна королева Норвегії Соня приїхала з візитом до Парижа.

Її Величність зобразили в музеї образотворчих мистецтв Орсе, куди Соня приїхала в елегантному темному штанному костюмі, синіх замшевих туфлях на невисоких підборах і з контрастною червоно-фіолетовою хусткою на шиї. Королева зробила зачіску, підкреслила макіяжем очі та губи, а також одягла перлинні сережки.

Королева Соня / Фото: Getty Images

У Парижі королева Соня також відвідала показ Дому Dior і була заскочена фотографами в компанії першої леді Франції Бріжит Макрон та гендиректорки Модного дому Дельфіною Арно.

Брижит Макрон та королева Соня / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно в серпні ми згадували річницю весілля королеви Соні та короля Гаральда V.

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