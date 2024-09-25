У штанному костюмі і з яскравою хусткою на шиї: королева Соня прогулялася Парижем

87-річна королева Норвегії Соня приїхала з візитом до Парижа.
Її Величність зобразили в музеї образотворчих мистецтв Орсе, куди Соня приїхала в елегантному темному штанному костюмі, синіх замшевих туфлях на невисоких підборах і з контрастною червоно-фіолетовою хусткою на шиї. Королева зробила зачіску, підкреслила макіяжем очі та губи, а також одягла перлинні сережки.
У Парижі королева Соня також відвідала показ Дому Dior і була заскочена фотографами в компанії першої леді Франції Бріжит Макрон та гендиректорки Модного дому Дельфіною Арно.
Нагадаємо, нещодавно в серпні ми згадували річницю весілля королеви Соні та короля Гаральда V.
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