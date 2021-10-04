У штанному костюмі і зі зміїним клатчем: королева Летиція на робочій зустрічі

У штанному костюмі і зі зміїним клатчем: королева Летиція на робочій зустрічі

Новий робочий тиждень для королеви Летиції ознаменується новими виходами на робочі заходи.

49-річна королева-консорт сьогодні бере участь у відкритті Міжнародного конгресу зі здоров'я і харчування "FAO-Conxemar" в Палаці конгресів Мар-де-Віго у Віго.

Королева Летиція / Getty Images

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Захід носить діловий характер, тому і образ для свого виходу королева Летиція вибрала дуже елегантний. На ній був штанний костюм, з ідеально випрасуваними стрілками на штанях і подовженим жакетом, під який Її Величність підібрала туфлі-човники зі зміїної шкіри і клатч в тон з шипами. Також королева була в красивій блузі, з маленькими сережками-кільцями у вухах і зі своєю улюбленою каблучкою на пальці.

Королева Летиція / Getty Images

Волосся Летиція розпустила, одягла маску і зробила денний макіяж. Образ королеви був дуже стильним, втім, у штанних костюмах вона завжди дуже органічна.

Королева Летиція / Getty Images

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Королева Летиція в штанних костюмах (14 фото)

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