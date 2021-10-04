У штанному костюмі і зі зміїним клатчем: королева Летиція на робочій зустрічі

Новий робочий тиждень для королеви Летиції ознаменується новими виходами на робочі заходи.
49-річна королева-консорт сьогодні бере участь у відкритті Міжнародного конгресу зі здоров'я і харчування "FAO-Conxemar" в Палаці конгресів Мар-де-Віго у Віго.
Захід носить діловий характер, тому і образ для свого виходу королева Летиція вибрала дуже елегантний. На ній був штанний костюм, з ідеально випрасуваними стрілками на штанях і подовженим жакетом, під який Її Величність підібрала туфлі-човники зі зміїної шкіри і клатч в тон з шипами. Також королева була в красивій блузі, з маленькими сережками-кільцями у вухах і зі своєю улюбленою каблучкою на пальці.
Волосся Летиція розпустила, одягла маску і зробила денний макіяж. Образ королеви був дуже стильним, втім, у штанних костюмах вона завжди дуже органічна.
Читайте також: У сірій сукні та шкіряних човниках: королева Летиція з чоловіком Філіпом була присутня на церемонії