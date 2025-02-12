У штанному костюмі кольору марсала: королева Летиція сяяла на публіці у стильному образі

Королева Іспанії Летиція та король Філіп VI вирушили до Толедо, щоб відвідати Національну лікарню для хворих на параплегію з нагоди її 50-річчя від дня заснування.

Заснована в 1974 року, ця лікарня стала еталоном в Іспанії у лікуванні травм спинного мозку, зарекомендувавши себе як новаторський центр у галузі спеціалізованої допомоги цим пацієнтам. Візит Їхніх Величностей підкреслює важливість роботи, що тут проводиться, і прихильність королівської родини громадській охороні здоров'я та інклюзивності.

Королева Летиція з'явилася на публіці в зшитому на замовлення штанному костюмі кольору марсала від Bleis, який раніше вже носила, доповнивши його чорним топом. Костюм королева поєднувала з лаконічною чорною сумкою від бренду Mauska та лоферами на стійких підборах з лакованої шкіри.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

У неї було укладання локонами, гарний непомітний макіяж, а у вухах сережки Pertegaz овальної форми, виконаних із позолоченої латуні.

Король Філіп VI був у світло-сірому костюмі, смугастій білій сорочці та синій краватці у квітковий принт.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Завтра королева зустрінеться з представниками комітетів експертів газети 65ymas, цифрового довідкового видання для людей похилого віку в Іспанії, тому очікуємо побачити її в новому образі.

Нагадаємо, вчора королева Летиція у зеленій сукні та пальті кольору вівсянки відвідала церемонію вручення нагород Фонду Королівської академії наук Іспанії.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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