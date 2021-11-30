У штанному костюмі кольору морської хвилі: гарний вихід королеви Летиції на прийомі

Нещодавно іспанські монархи повернулися з поїздки зі Швеції назад до Мадрида і одразу ж стали до виконання своїх королівських обов'язків.

Король Філіп VI та королева Летиція організували прийом у Королівському палаці в Мадриді для тенісистки Гарбіньє Мугуруса, яка стала чемпіонкою Підсумкового турніру WTA 2021 року.

Король Філіп VI та королева Летиція у палаці / Getty Images

На прийомі 28-річна спортсменка з'явилася у червоній сукні-міді та оксамитових туфлях-човниках. У неї було розпущене волосся, а на обличчі маска. Королева Летиція одягла на захід штанний костюм кольору морської хвилі, поєднуючи його з туфлями в тон та світло-молочною блузою. Королева одягла золоті сережки-кільця, зробила макіяж очей і не забула про маску.

Король Філіп VI та королева Летиція зі спортсменкою Гарбіньє Мугуруса / Getty Images

Іспанські монархи найдисциплінованіші серед європейських монарших будинків і практично завжди з'являються на публіці із захисними масками на обличчях. Винятком стала лише поїздка до Швеції, де на прийомах і королева Летиція, та її чоловік були без цього вже звичного для багатьох аксесуара.

Королеви Летиція та Сільвія / Getty Images

Читайте також: