У штанному костюмі: королева Матильда продемонструвала ніжний образ

Королева Бельгії Матильда провела нову робочу зустріч.

Днями Її Величність зустрілася зі студентами-медсестрами Вищої школи провінції Ено-Кондорсе у кампусі Монс. Королева приїхала, щоб дізнатися про вплив пандемії COVID-19 на організацію курсів, а також технологічні нововведення, впроваджені у відповідь на неї.

Королева Матильда / Getty Images

Матильда цього разу з'явилася на публіці в костюмі коралового кольору і поповнила нашу добірку королівських образів у костюмах. Вона була в захисній масці, а в руках тримала подарований їй красивий букет квітів та маленьку квадратну сумку на короткій ручці. На зап'ясті у королеви красувалося кілька золотих браслетів і годинник, а на пальці виблискувала заручальна каблучка з сапфіром.

Королева Матильда / Getty Images

До речі, в нашому матеріалі ви можете подивитися і на інші заручальні каблучки королівських осіб із сапфірами. Вони всі дуже гарні.

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