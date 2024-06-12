У штанному костюмі, окулярах і на шпильках: фотографи зазнімкували Джилл Байден разом із сином біля суду

Джилл Байден потрапила до об'єктивів папараці, коли разом із сином Гантером Байденом і його дружиною Меліссою Коен вийшли із залу федерального суду після заслуховування вердикту у Вілмінгтоні, штат Делавер.

Перша леді мала стильний вигляд. На ній була біла блузка і сіро-бежевий костюм, який складався із жакета і прямих вкорочених штанів зі стрілками і плетеним поясом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свій образ дружина президента доповнила замшевими бежевими туфлями на шпильках і білою сумкою із золотою фурнітурою від Schiaparelli.

У Джилл було гарне укладання з прикореневим об'ємом, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, діамантові кручені сережки у вухах, золоті ланцюжки на шиї і браслети на руках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На Гантерові був чорний костюм і краватка, а також біла сорочка, а на Меліссі – сірий костюм у смужку, біла сорочка і білі кросівки на високій платформі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

До слова, суд присяжних визнав Гантера Байдена винним у справі про незаконне зберігання зброї. Йому загрожує до 25 років ув'язнення.

Сину президента США було пред'явлено звинувачення у трьох пунктах, пов'язаних зі зберіганням зброї. Гантера звинувачують у незаконному придбанні і зберіганні зброї під час зловживання наркотиками. Він не визнає себе винним.

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