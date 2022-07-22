У штанному костюмі, перлах і еспадрильях: Джилл Байден відвідала академію

Перша леді США у діловому образі зустрілася з дітьми.
Джилл Байден вчора, 21 липня, відвідала академію Шульце у Детройті, де поспілкувалася з її працівниками та учнями.
Там перша леді продемонструвала новий діловий образ. Вона постала у світлому штанному костюмі, білій блузці і синіх еспадрильях на танкетці.
Аутфіт Джилл доповнила двошаровим перлинним намистом, великими перлинними сережками, золотими браслетами і годинником.
Вона зробила акуратне укладання, макіяж смокі-айс і одягла на обличчя захисну маску.
Нагадаємо, Джилл і Джо Байдени днями приймали у себе в гостях у Білому домі Олену Зеленську. Для зустрічі з нею Джилл одягла чорну сукню міді з принтом ромашки від бренду Oscar De La Renta і таким самим ремінцем на талії. Вбрання вона поєднала із жовтими замшевими туфлями на шпилька - це було символічно, адже перша леді України була взута у блакитні туфлі.
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