У штанному костюмі, перлах і еспадрильях: Джилл Байден відвідала академію

Джилл Байден вчора, 21 липня, відвідала академію Шульце у Детройті, де поспілкувалася з її працівниками та учнями.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там перша леді продемонструвала новий діловий образ. Вона постала у світлому штанному костюмі, білій блузці і синіх еспадрильях на танкетці.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила двошаровим перлинним намистом, великими перлинними сережками, золотими браслетами і годинником.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вона зробила акуратне укладання, макіяж смокі-айс і одягла на обличчя захисну маску.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл і Джо Байдени днями приймали у себе в гостях у Білому домі Олену Зеленську. Для зустрічі з нею Джилл одягла чорну сукню міді з принтом ромашки від бренду Oscar De La Renta і таким самим ремінцем на талії. Вбрання вона поєднала із жовтими замшевими туфлями на шпилька - це було символічно, адже перша леді України була взута у блакитні туфлі.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Getty Images

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