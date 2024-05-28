У штанному костюмі та балетках: королева Летиція з чоловіком-королем зустрілися з президентом Зеленським

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Іспанії зустрівся з королівським подружжям – королем Філіпом VI та королевою Летицією.
Аудієнція відбулася у Королівському палаці у Мадриді. Це не перша їхня зустріч, у жовтні минулого року їм уже вдалося поспілкуватися під час саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.
Зеленський з'явився на зустрічі у футболці з короткими рукавами та зелених штанях-карго у стилі мілітарі. Президент України носить такий одяг уже понад два роки від початку російського вторгнення, що символізує потужне послання українського опору.
Королева Летиція з'явилася на зустрічі у темно-синьому штанному костюмі оверсайз у тонку смужку з-під якого виднівся мереживний топ, який доповнила чорними балетками без підборів (оскільки все ще страждає через зламану фалангу пальця). Летиція доповнила образ сережками-висячками з діамантами та австралійськими перлами, та своєю улюбленою каблучкою Coreterno. У Її Величності було розпущене волосся, а на обличчі був класичний макіяж.
Король Філіп VI одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку і блакитну краватку в принт.
Нагадаємо, на вихідних королева Летиція відвідувала своє рідне місто Ов'єдо, де з'явилася у червоному штанному костюмі і теж у мереживному топі.
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