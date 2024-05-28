У штанному костюмі та балетках: королева Летиція з чоловіком-королем зустрілися з президентом Зеленським

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Іспанії зустрівся з королівським подружжям – королем Філіпом VI та королевою Летицією.

Аудієнція відбулася у Королівському палаці у Мадриді. Це не перша їхня зустріч, у жовтні минулого року їм уже вдалося поспілкуватися під час саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.

Королева Летиція, король Філіп VI та президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Зеленський з'явився на зустрічі у футболці з короткими рукавами та зелених штанях-карго у стилі мілітарі. Президент України носить такий одяг уже понад два роки від початку російського вторгнення, що символізує потужне послання українського опору.

Королева Летиція, король Філіп VI та президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Королева Летиція з'явилася на зустрічі у темно-синьому штанному костюмі оверсайз у тонку смужку з-під якого виднівся мереживний топ, який доповнила чорними балетками без підборів (оскільки все ще страждає через зламану фалангу пальця). Летиція доповнила образ сережками-висячками з діамантами та австралійськими перлами, та своєю улюбленою каблучкою Coreterno. У Її Величності було розпущене волосся, а на обличчі був класичний макіяж.

Королева Летиція, король Філіп VI та президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Король Філіп VI одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку і блакитну краватку в принт.

Королева Летиція, король Філіп VI та президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на вихідних королева Летиція відвідувала своє рідне місто Ов'єдо, де з'явилася у червоному штанному костюмі і теж у мереживному топі.

Читайте також: