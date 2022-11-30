У штанному костюмі та ботильйонах: кронпринцеса Вікторія на робочому заході

На ділову зустріч Її королівська Високість приїхала у синьому штанному костюмі під який підібрала світло-синю сорочку з рюшами та зав'язкою-бантом, а також взула замшеві ботильйони в тон на підборах.

Вікторія зібрала волосся у низький пучок, зробила максимально природний макіяж та одягла мініатюрні сережки-кільця. На плечі у неї висіла маленька чорна сумка, манікюр вона зробила у бордових відтінках і одягла годинник на зап'ястя. Мала дуже стильний вигляд і була усміхненою.

Її чоловік кронпринц Даніель йшов трохи позаду, він також був у темно-синьому костюмі, світлій сорочці та синій краватці. А взутий був у чорні туфлі зі шкіри.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно кронпринцеса здійснила візит до Кенії і ми показували вам кілька її таких виходів. В одному з виходів принцеса одягла сукню міді з квітковим принтом від Polo Ralph Lauren і доповнила лук сірою сумкою від YSL Carre.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Читайте також: