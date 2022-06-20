У штанному костюмі та човниках: стильна данська принцеса Мері приїхала на бізнесконференцію

У штанному костюмі та човниках: стильна данська принцеса Мері приїхала на бізнесконференцію

Майбутній король Данії – кронпринц Фредерік та його красуня-дружина Мері відвідали бізнесконференцію.

Королівське подружжя прибуло сьогодні на урочисте відкриття нідерландсько-данської бізнес-конференції у Новому Вавилоні в Гаазі.

На діловий захід кронпринцеса Мері одягла яскравий штанний костюм, який складався з подовженого жакету та штаныв-кльош у поєднанні з нюдовими туфлями-човниками на підборах та сумкою, підібраною ним у тон.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

У принцеси був світлий манікюр, ідеальне укладання та макіяж, що підкреслює її красивы риси обличчя. З прикрас кронпринцеса одягла кілька золотих ланцюжків та золоті сережки.

Її чоловік вибрав для зустрічі сірий костюм, який доповнив білою сорочкою і смугастою чорно-червоною краваткою.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Минулого виходу принцеса відвідувала спортивну школу в місті Хаслев і також обрала для виходу зручні джинси-кльош і жакет.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

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