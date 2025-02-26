У штанному костюмі та човниках: стильна княгиня Шарлін приїхала до дитячого садка

Княгиня Шарлін та князь Альбер II відвідали відкриття відремонтованого дитячого садка у Монте-Карло.
Княже подружжя спочатку відвідало освячення закладу отцем Жаном Аріелем Бауза Салінасом. Потім Жан-Люк Маньяні, керівник відділу раннього дитинства та сім'ї, представив княжому подружжю дитячу кімнату, в якій тепер встановлено 36 ліжечок, і провів їх по різних кімнатах.
Будівля, що знову відкрилася 16 січня після кількох місяців робіт, була модернізована для кращого задоволення поточних потреб дітей молодшого віку та відповідності новим стандартам.
Фотографіями Еріка Матона поділилися на офіційних сторінках монаршої родини у соцмережах.
Княгиня Шарлін приїхала на захід у світлому штанному костюмі в клітинку, до якого підібрала білу блузку і пісочні туфлі-човники на підборах. Вона зібрала волосся в низький пучок, одягла перлинні сережки-цвяшки та зробила легкий лаконічний макіяж.
Під час візиту Шарлін спілкувалася з персоналом та дітьми.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як княгиня Шарлін в елегантній сукні від Elie Saab відвідали галавечерю в Куршевелі.
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