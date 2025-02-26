У штанному костюмі та човниках: стильна княгиня Шарлін приїхала до дитячого садка

Княже подружжя спочатку відвідало освячення закладу отцем Жаном Аріелем Бауза Салінасом. Потім Жан-Люк Маньяні, керівник відділу раннього дитинства та сім'ї, представив княжому подружжю дитячу кімнату, в якій тепер встановлено 36 ліжечок, і провів їх по різних кімнатах.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Instagram княжої родини Монако

Будівля, що знову відкрилася 16 січня після кількох місяців робіт, була модернізована для кращого задоволення поточних потреб дітей молодшого віку та відповідності новим стандартам.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Instagram княжої родини Монако

Фотографіями Еріка Матона поділилися на офіційних сторінках монаршої родини у соцмережах.

Княгиня Шарлін / Фото: Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін приїхала на захід у світлому штанному костюмі в клітинку, до якого підібрала білу блузку і пісочні туфлі-човники на підборах. Вона зібрала волосся в низький пучок, одягла перлинні сережки-цвяшки та зробила легкий лаконічний макіяж.

Княгиня Шарлін / Фото: Instagram княжої родини Монако

Під час візиту Шарлін спілкувалася з персоналом та дітьми.

Княгиня Шарлін / Фото: Instagram княжої родини Монако

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як княгиня Шарлін в елегантній сукні від Elie Saab відвідали галавечерю в Куршевелі.

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