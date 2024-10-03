У штанному костюмі та красивих сережках: принцеса Кейт з'явилася на заході у Віндзорі

Кейт приєдналася до свого чоловіка принца Вільяма, коли вони обоє зустрілися з Ліз Гаттон, 16-річною фотографкою-початківицею з Гаррогейта, яка страждає на рідкісну і агресивну форму раку.

Кейт обійняла Ліз під час зустрічі, яка відбулася після того, як принцеса завершила курс хіміотерапії.

"Приємно було зустрітися з Ліз у Віндзорі сьогодні. Талановита молода фотографка, чия креативність і сила надихнули нас обох. Дякую, що поділилися з нами своїми фотографіями та історією", — написали Кейт та Вільям, супроводивши підпис білим серцем та своїми ініціалами "W&C" .

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Принцеса обрала для появи на публіці темно-бордовий штанний костюм від Roland Mouret, який складався з однобортного блейзера та широких штанів, поєднуючи його із тілесним топом. Вона доповнила образ сережками Temple of Heaven від Кассандри Гоуд (2780 фунтів стерлінгів), ювелірної дизайнерки, вироби якої вона носить вже багато років. Гарне довге волосся принцеси було розпущене і злегка накручене, а на обличчі був легкий макіяж.

"Приємно бачити її знову на роботі. Костюм гарний. Сережки дуже подобаються. Але верх під жакетом просто не пасує", — написав один із підписників у коментарі під постом.

Багато хто був захоплений новим образом принцеси Уельської і назвали його "у кольорі сезону".

Нагадаємо, раніше принцеса Кейт відвідала робочий захід у Віндзорі. Вона поступово планує повертатися до робочого життя.

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