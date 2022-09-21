У штанному костюмі та лаконічних сережках: Олена Зеленська зустрілася з Ліз Трасс у Нью-Йорку

Олена Зеленська прибула до США, де проходить саміт перших леді та джентльменів, у рамках якого перша леді приймала дружин та чоловіків президентів та прем'єр-міністрів 9 країн світу в Українському інституті Америки на бранчі.

Також із Зеленською зустрілася прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс. В Українському інституті Америки в Нью-Йорку вони разом оглянули виставку, що ілюструє звірства після повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Перша леді була одягнена у штанний костюм м'ятного кольору та сірі гостроносі туфлі-човники на підборах. Її образ доповнювали лаконічні золоті сережки, просте укладання та легкий денний макіяж.

Ліз Трасс та Олена Зеленська / Фото: Getty Images

Ліз Трасс була у вбранні з баскою і пісочних туфлях-човниках на підборах. Волосся Ліз також було акуратно укладене, на обличчі був легкий макіяж, у вухах – золоті сережки, а на шиї – золота підвіска. На грудях Трасс носить значок із прапорами Великої Британії та України, такий самий носив і попередній прем'єр-міністр Борис Джонсон. Щоправда, у Джонсона він був дещо іншої форми.

Ліз Трасс та Олена Зеленська / Фото: Getty Images

В Instagram Олени Зеленської опублікували більше фото із бранча, показавши, як відбувся захід.

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