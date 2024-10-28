У штанному костюмі і на підборах: королеву Софію заскочили папараці біля готелю

Королеву Софію зазнімкували після прибуття до готелю Reconquista в Ов'єдо, щоб бути присутньою на церемонії вручення премії принцеси Астурійської, яка відбулася вихідними.

Королева мала елегантний вигляд у чорному штанному костюмі в тонку смужку, який складався з короткого жакета і широких штанів. Вбрання Софія поєднала з замшевими чоботями на підборах і маленькою чорною сумкою на ремінці-ланцюжку, а в руках тримала червону хустку.

Її Величність зробила укладання і макіяж, а також доповнила свій образ сережками-висячками з пластинами та перлиним каменем, а на руці у неї був годинник.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на церемонії Софія з'явилася з королем Філіпом VI, королевою Летицією та своїми онуками – інфантою Софією та принцесою Леонор.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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