У штанному костюмі і на підборах: королеву Софію заскочили папараці біля готелю

85-річна королева Іспанії відвідала разом зі своєю родиною церемонію премії принцеси Астурійської в Ов'єдо.
Королеву Софію зазнімкували після прибуття до готелю Reconquista в Ов'єдо, щоб бути присутньою на церемонії вручення премії принцеси Астурійської, яка відбулася вихідними.
Королева мала елегантний вигляд у чорному штанному костюмі в тонку смужку, який складався з короткого жакета і широких штанів. Вбрання Софія поєднала з замшевими чоботями на підборах і маленькою чорною сумкою на ремінці-ланцюжку, а в руках тримала червону хустку.
Її Величність зробила укладання і макіяж, а також доповнила свій образ сережками-висячками з пластинами та перлиним каменем, а на руці у неї був годинник.
Нагадаємо, на церемонії Софія з'явилася з королем Філіпом VI, королевою Летицією та своїми онуками – інфантою Софією та принцесою Леонор.
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