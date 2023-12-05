У штанному костюмі та прикрасах свекрухи: принцеса Уельська відвідала лондонську лікарню

Принцеса є покровителькою Лікарні Евеліни. Нове відкрите відділення змінить догляд за дітьми та нужденними в операції в центрі, та надасть їм усе необхідне в одному місці. Це також дозволить організації лікувати додатково до 2300 дітей на рік.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Кетрін з'явилася сьогодні на публіці в ідеально скроєному штанному костюмы кольорі морської хвилі Alexander McQueen, під жакетом у неї був джемпер до тону, а на талії пояс. Взуття принцеса Уельська також підібрала відповідно за кольором – це були замшеві туфлі-човники на підборах темно-синього кольору від Gianvito Rossi.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Принцеса розпустила своє густе каштанове волосся, одягла сережки з сапфірами та діамантами принцеси Діани, а також підвіску з таким самим кулоном на шию. На пальці у Кетрін виблискувала її заручальна каблучка. Макіяж на обличчі був денний у мінімалістичному стилі, а нігті були нафарбовані світлим лаком.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Після офіційної частини відкриття Кейт провели екскурсію новим відділенням, і вона змогла безпосередньо почути від сімей і співробітників про величезний вплив, який воно вже надає, та зустрітися з деякими молодими людьми, які вже перенесли там операцію.

Нагадаємо, це вже другий вихід принцеси Уельської у схожому відтінку вбрання за останній тиждень. У п'ятницю Кейт із чоловіком Вільямом відвідували Королівський Альберт-голл, де переглянули виставу в компанії шведської кронпринцеси Вікторії та її чоловіка Даніеля. Тоді Кетрін обрала сукню із кейпом схожого кольору.

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