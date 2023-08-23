Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У штанному костюмі та шкіряних човниках: кронпринцеса Вікторія взяла участь у семінарі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
181
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У штанному костюмі та шкіряних човниках: кронпринцеса Вікторія взяла участь у семінарі

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Кронпринцеса Вікторія повернулася до виконання своїх королівських обов'язків після тривалої літньої відпустки.

Старша дочка короля Швеції Карла Густава та його перша спадкоємиця взяла участь у семінарі Стокгольмської водної премії 2023 року у конгресцентрі Stockholm Waterfront.

Вікторія прибула на захід у світло-сірому штанному костюмі, підібравши до нього білу блузку, коричневу сумку і кавові туфлі-човники на підборах. На шиї у неї був золотий ланцюжок із кількома підвісками, а у вухах лаконічні золоті сережки-цвяшки. Волосся принцеса зібрала в низький пучок і зробила ледь помітний денний макіяж.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Також у топі та спідниці з квітковим принтом кронпринцеса Вікторія відвідала церемонію вручення Стокгольмської дитячої водної премії. Там спадкоємиця трону сяяла в іншому образі та з гарними прикрасами від Swarowski.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
181
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація