У штанному костюмі та шкіряних човниках: кронпринцеса Вікторія взяла участь у семінарі

Кронпринцеса Вікторія повернулася до виконання своїх королівських обов'язків після тривалої літньої відпустки.

Старша дочка короля Швеції Карла Густава та його перша спадкоємиця взяла участь у семінарі Стокгольмської водної премії 2023 року у конгресцентрі Stockholm Waterfront.

Вікторія прибула на захід у світло-сірому штанному костюмі, підібравши до нього білу блузку, коричневу сумку і кавові туфлі-човники на підборах. На шиї у неї був золотий ланцюжок із кількома підвісками, а у вухах лаконічні золоті сережки-цвяшки. Волосся принцеса зібрала в низький пучок і зробила ледь помітний денний макіяж.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Також у топі та спідниці з квітковим принтом кронпринцеса Вікторія відвідала церемонію вручення Стокгольмської дитячої водної премії. Там спадкоємиця трону сяяла в іншому образі та з гарними прикрасами від Swarowski.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

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