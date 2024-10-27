У штанному костюмі та шкіряних човниках: стильна принцеса Леонор на церемонії

18-річна іспанська спадкоємиця принцеса Леонор вже кілька років перебуває у центрі уваги іспанської преси.

Старша дочка короля Філіпа та королеви Летиції відвідала з сім'єю церемонію вручення премій принцеси Астурійської, яка відбулася у театрі Кампоамор в Ов'єдо.

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

Премія принцеси Астурійської присуджується видатним особам у п'яти категоріях: мистецтво, комунікації та гуманітарні науки, спорт, суспільні науки та література. Ці нагороди присуджуються за винятковий внесок окремих осіб та організацій у відповідних сферах.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор приїхала на церемонію у темному штанному костюмі-трійці, доповнивши аутфіт чорними туфлями-човниками на невисоких підборах. Дівчина зробила низький пучок, макіяжем підкреслила очі і губи і одягла сережки-висячки.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / Фото: Getty Images

Майбутня королева Іспанії виступила на заході з промовою, яку опублікували в офіційному каналі королівської родини у Instagram.

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