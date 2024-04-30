У штанному костюмі та шоколадній сорочці: Олена Зеленська зустрілася з герцогинею Софі

Софі стала першим членом британської королівської родини, який відвідав Україну від початку російського вторгнення. Для українців кожен візит – вияв солідарності та підтримки.

Герцогиня Единбурзька Софі та Олена Зеленська у Києві / Фото: Associated Press

"Разом з Президентом @zelenskyy_official подякували за це Її Королівський Високості герцогині Единбурзькій Софі, дружині принца Едварда, молодшого брата нинішнього британського монарха короля Чарльза III".

У королівській сім'ї герцогиня – одна з найактивніших громадських діячок, що займається понад 70 організаціями. Окрема тема роботи – боротьба із сексуальними злочинами у зоні конфлікту", — написала в Instagram Олена Зеленська.

Володимир Зеленський та герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Associated Press

Софі приїхала на зустріч у сукні-міді з квітковим принтом від Etro, а Олена Зеленська була у темно-синьому штанному костюмі, шоколадній сорочці та у чорних туфлях-човниках, а у неї на грудях була пришпилена брошка у вигляді карти України. Також перша леді розпустила та уклала волосся, одягла золоті сережки та зробила легкий макіяж.

Герцогиня Единбурзька Софі з президентським подружжям Зеленських у Києві / Фото: Associated Press

"Герцогиня Софі у березні цього року онлайн приєдналася до конференції "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки" у Києві, де говорила про важливість справедливості та захисту для потерпілих від російського свавілля жінок, чоловіків, дітей. І конференція підняла тему невідкладних репарацій для цих людей. Перші 50 постраждалих проходять процес ідентифікації для отримання. Ці кошти стануть не лише матеріальною допомогою, а й важливим знаком для інших постраждалих, які поки що не наважуються говорити – знаком того, що обов'язково матимуть підтримку, а не стануть "одиницею статистики".

Герцогиня Единбурзька Софі, перша леді України Олена Зеленська та посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс відвідали Софійський собор у Києві / Фото: Associated Press

У розмові з Її Королівською Високістю подякувала за участь Великої Британії в судовому переслідуванні за російські військові злочини. Це підтримка з боку Сполученого Королівства та Консультативної групи з питань жорстоких злочинів та мобільних груп правосуддя, а також навчання наших суддів та криміналістів.

Завдяки фінансуванню уряду Великої Британії у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні створено мережу центрів допомоги врятованим, один із яких відвідала герцогиня Единбурзька", — йдеться у повідомленні.

Олена Зеленська та герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Софі Единбурзька також побувала у Бучі та Ірпені та відвідала Софійський собор у Києві.

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