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У штанному костюмі та туфлях із шипами: стильний вихід шведської кронпринцеси Вікторії

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У штанному костюмі та туфлях із шипами: стильний вихід шведської кронпринцеси Вікторії

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Getty Images

Шведська кронпринцеса Вікторія теж повернулася до активних робочих буднів після довгих новорічних канікул.

Вчора Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель відвідали церемонію вручення стипендій Фонду Майкла Біндефельда на згадку про Голокост у Королівському драматичному театрі у Стокгольмі.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Getty Images

44-річна принцеса мала елегантний вигляд в чорному штанному костюмі , білій блузці з краваткою і гостроносих чорно-білих туфлях з шипами. В руці Вікторії був чорний клатч, на зап'ясті виблискувало кілька браслетів, королівська особа зібрала волосся в низький пучок і зробила макіяж. Завершували її образ маленькі сережки із перлинами.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Getty Images

Її чоловік Даніель був у темно-синьому класичному костюмі, білій сорочці та з чорною краваткою. Пару разом зазнімкували фотографи.

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