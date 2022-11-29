У штанному костюмі та з бабкою на грудях: принцеса Олена на світському заході

58-річна старша сестра короля Філіпа VI мала чудовий вигляд цього дня. Вона була одягнена в темно-синій штанний костюм, що складався з подовженого блейзера і укорочених штанів і взута в двоколірні туфлі на підборах. Схоже взуття ми бачили на королеві Каміллі, відомо, що дружина короля Чарльза III носить Chanel.

Принцеса Олена / Фото: Getty Images

У руках принцеса Олена несла містку чорну сумку з бежевими ручками, під жакетом у неї виднілася строката блузка. З прикрас принцеса Олена одягла намисто та брошку у вигляді бабки. У королівської особи було укладання з мокрим ефектом та легкий макіяж на обличчі.

У середині листопада принцеса Олена вручала нагороду Capote De Las Artes письменнику Маріо Варгас Льосу під час церемонії у готелі Wellington у Мадриді.

Принцеса Олена / Фото: Getty Images

Там вона сяяла також у жакеті, але тільки короткому та штанях-кльошах, які доповнила гостроносими шкіряними туфлями на шпильках.

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