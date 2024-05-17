У штанному костюмі та з ідеальним укладанням: королева Софія сходила на аудієнцію

85-річна королева Софія не планує складати із себе королівські повноваження та продовжує працювати.

Днями Її Величність заскочили після прибуття на аудієнцію у палаці Сарсуела в Мадриді.

Мати короля Філіпа VI мала елегантний вигляд у світло-сірому штанному костюмі, що складався з подовженого жакету та штанів зі стрілками, під який вона одягла сорочку до тону із вишивкою та взула чорні замшеві черевики на підборах.

Королева Софія зробила фірмове укладання, легкий макіяж на обличчі та доповнила образ великою кількістю різних золотих каблучок. Схоже, Софія дуже любить саме такі аксесуари, оскільки носить їх по кілька штук на різних пальцях.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого місяця королева Софія була госпіталізована до клініки через застуду, але швидко відновилася та повернулася до роботи.

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