У штанному костюмі та з квітами-сережками: Джилл Байден відвідала громадський коледж

У штанному костюмі та з квітами-сережками: Джилл Байден відвідала громадський коледж

Перша леді США обрала для подорожі гарний діловий образ.

Джилл Байден учора, 20 січня, відвідала Бергенський громадський коледж у Парамусі, штат Нью-Джерсі. Вона там виступила з промовою.

Джилл Байден / Associated Press

Перша леді обрала для подорожі діловий аутфіт. На ній був темно-синій штанний костюм, світло-блакитна сорочка і чорні ботильйони.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

На плечі дружина президента накинула синьо-блакитну шаль із візерунком. Волосся вона уклала в акуратні локони і зробила макіяж з акцентом на очах.

Джилл Байден / Associated Press

У вухах у неї були красиві елегантні сережки у вигляді квіток, а на шиї – ланцюжок із написом Mama.

Джилл Байден / Associated Press

Раніше Джилл відвідала філадельфійську благодійну організацію у стильному чорному жакеті із золотими ґудзиками, чорному топі, поверх якого одягла зелену футболку з принтом, і чорних штанях.

Читайте також: