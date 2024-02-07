У штанному костюмі та з квіткою на грудях: королева Софія побувала на робочому заході

85-річна іспанська королева все ще продовжує активно працювати.
Королева Софія побувала на щорічних зборах Опікунської ради Музичної школи Королеви Софії в Мадриді. На захід вона прибула в чорному штанному костюмі в рожево-золоту тонку смужку, накинула бордовий шарф на шию, була взута в черевики на підборах і в руках несла маленьку чорну сумку.
Її Величність мала як завжди, бездоганну зачіску, зробила легкий макіяж і одягла сережки-висячки із золота з кольоровим камінням. У нагрудній кишені жакета Софії була червона квітка гвоздики.
Тим часом невістка Софії, королева Летиція, прибула вчора на церемонію відкриття "Дня безпечного Інтернету 2024" у Мадриді, де з'явилася у діловому образі та новому взутті, яке тепер носить замість шпильок.
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