У штанному костюмі та з новою зачіскою: принцеса Раджва сходила на захід із чоловіком

Принцеса Раджва почала з'являтися в світському суспільстві після офіційного виходу з декрету.

Днями Її Високість приєдналася до свого чоловіка принца Хусейна, щоб відвідати центр Seeds of Hope.

У Instagram майбутній король Йорданії опублікував кілька фотографій і написав:

"Раджва і я були натхненні відданістю молодих йорданців, з якими ми познайомилися в центрі Seeds of Hope. Вони несуть благородну місію, що рухається співчуттям і зобов'язанням служити нужденним".

Кронпринц Хусейн із дружиною принцесою Раджвою / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Молода мати, яка народила доньку в серпні цього року, обрала для появи на публіці чорний штанний костюм з жакетом на якому був пояс на запах і широкими штанями. Раджва розпустила довге волосся, уклала його хвилями і чубчик теж, який нещодавно обстригла, і зробила натуральний макіяж.

Кронпринц був у синьому джемпері, білій футболці та синіх штанях.

Кронпринц Хусейн із дружиною принцесою Раджвою / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Зазначимо, минулого свого виходу принцеса Раджва також обрала чорний штанний костюм, коли разом із чоловіком і свекрухою королевою Ранією вона відвідала відкриття нової сесії парламенту.

Королева Ранія та принцеса Раджва / Фото: Instagram королеви Ранії

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