У штанному костюмі та з новою зачіскою: принцеса Уельська зачарувала новим образом

Принцеса Уельська відвідала в'язницю HMP High Down у Сурреї, Англія, щоб дізнатися, як ув'язнені та їхні сім'ї отримують підтримку та борються із залежностями.

Кейт приїхала як покровителька The Forward Trust. Її метою було дізнатися про те, як благодійна організація підтримує тих, хто перебуває в системі кримінального правосуддя, щоб упоратися з наслідками та відновитись після них.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Під час візиту принцесі показали, через що сім'я проходить під час звичайного відвідування в'язниці, починаючи з необхідного процесу забезпечення безпеки.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

41-річна принцеса Кейт продемонструвала елегантний лук у темно-синьому штанному костюмі від Alexander McQueen під який одягла молочно-білий топ і взула туфлі із замші від Gianvito Rossi на підборах.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Образ свій Кетрін доповнила золотими сережками Kiki McDonough з листям та золотою підвіскою Daniella Draper з ініціалами її дітей - Джорджа, Шарлотти та Луї. Особливу увагу хочеться звернути на довгі та кучеряві локони Кетрін. Її зачіска зараз виглядає розкішно, а довге волосся їй дуже пасує. Королівські шанувальники кажуть, що Кейт навіть стала мати молодший вигляд.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно принцеса Уельська відвідувала чемпіонат регбі у Франції і з'явилася на трибунах у білому штанному костюмі від Alexander McQueen, який раніше вже носила і поєднувала з білим топом і шкіряними туфлями-човниками на підборах.

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