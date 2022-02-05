У штанному костюмі та з перлинними сережками: новий вихід королеви Матильди

Офіційний візит короля Філіпа та королеви Матильди до Оману триває.

Вчора королівське подружжя зазнімкували у міжнародному аеропорту в місті Дукм. У короля Філіпа та королеви Матильди була запланована на цей день зустріч із Його Високістю Шейхом Мохаммедом бен Заїдом в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати.

Королева Матильда та король Філіп / Getty Images

Цього дня королева Матильда мала знову чудовий вигляд і була одягнена в строкатий штанний костюм з поясом, що підкреслював талію і взута в шкіряні туфлі-човники на підборах. В руках дружини монарха був маленький клатч. Також королева зробила собі нову зачіску, одягла перлинні сережки і підібрала в тон образу маску для обличчя.

Королева Матильда та король Філіп / Getty Images

Король Філіп одягнув темно-синій класичний костюм, до якого підібрав білу сорочку та чорну краватку з коричневим малюнком. Королівське подружжя здійснило дводенний візит до Еміратів, фотографії з інших заходів пари дивіться у нашій галереї.

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