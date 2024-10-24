У штанному костюмі та туфлях-човниках: принцеса Леонор відвідала церемонію в Ов'єдо

Принцеса Леонор – старша донька короля Філіпа VI та королеви Летиції – отримала звання почесного мера міста Ов'єдо на церемонії в мерії.

Сьогодні вранці принцеса Астурійська – спадкоємиця іспанського трону – отримала звання почесного мера міської ради Ов'єдо за особливий зв'язок королівської родини з Астурією та Ов'єдо, а також посаду почесної президентки Фонду принцеси Астурійської. Таку саму нагороду отримав і її батько король Філіп VI 36 років тому.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Принцеса переїхала з Пласа-де-ла-Констітусьйон до історичної будівлі Університету Ов'єдо, щоб отримати від президента князівства вищу нагороду, що присуджується на регіональному рівні – медаль Астурії.

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На урочистому заході Леонор з'явилася в ніжно-блакитному штанному костюмі та чорних шкіряних туфлях-човниках. Під жакетом у неї був чорний топ. Дівчина розпустила довге волосся, зробила легкий макіяж і з прикрас наділа каблучку на вказівний палець (на такому ж пальці носить каблучку і її мати королева Летиція, але на іншій руці).

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Минулого разу ми бачили принцесу Леонор на святковому заході в Мадриді разом із її батьками.

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