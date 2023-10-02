У штанному костюмі та з яскравою сумкою: принцеса Марія Кьяра на показі у Парижі

Принцеса престолу, якого не існує, стала гостею фешнзаходу у рамках Паризького тижня моди.

18-річна сицилійська принцеса відвідала зірковий показ бренду L'Oreal і мала стильний вигляд в чорному смугастому штанному костюмі, який переливався стразами. Вбрання дівчина доповнила лакованими гостроносими туфлями на підборах та мініатюрною жовтою сумкою.

Марія К'яра мала стильне кучеряве укладання, насичений макіяж очей і підкреслила персиковою помадою пухкі губи. Жодних прикрас, окрім кількох каблучок на пальцях, принцеса не стала додавати до свого образу.

Принцеса Марія К'яра де Бурбон / Фото: Getty Images

У пресі про Марію К'яру почали говорити частіше після того, як поповзли чутки, що у неї роман із спадкоємцем датського престолу – 17-річним принцом Крістіаном. Нещодавно дівчина сама вирішила публічно прокоментувати їх.

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