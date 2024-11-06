У штанному костюмі та жовтих туфлях: королева Мері справила враження новим стильним аутфітом

Король Фредерік і королева Марія вчора ввечері виступили єдиним фронтом, оголосивши про великий ребрендинг Премії, що носить ім'я кронпринца та кронпринцеси Данії.

Королівське подружжя відвідало щорічну церемонію вручення нагород, яка відзначає видатні досягнення та новаторське мислення в галузі мистецтва, культури та соціальної роботи у Копенгагені.

На доріжці концертного залу VEGA королева Мері з'явилася в штанному костюмі, що складався з приталеного короткого жакета-смокінга і штанів з розрізами, які гарно поєднувалися з яскравими жовтими туфлями на високих шпильках і клатчем, підібраним їм до тону.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Мері зробила насичений вечірній макіяж у стилі smoky eyes, одягла сережки-висячки з діамантами, свою заручальну каблучку та кілька золотих браслетів на зап'ястя. Король Фредерік з'явився на публіці у синьому костюмі та білій сорочці без краватки.

Премію було вперше започатковано 2004 року як весільний подарунок Фредеріку та Мері від Фонду Бікубена — незалежної організації, що спеціалізується на творчих проєктах для молоді.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

На вчорашньому заході Фредерік та Мері оголосили, що Премія спадкового принца та принцеси тепер називатиметься Премією королівського подружжя, що символізує їхній новий королівський статус після сходження на престол у січні 2024 року.

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